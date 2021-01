Netflix divulga trailer de 'Fate: A Saga Winx' Jonathan Hession/NETFLIX

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 10:23

Rio - Os fãs já podem comemorar: a Netflix divulgou, nesta terça-feira, o trailer de "Fate: A Saga Winx". A série acompanha a jornada de cinco fadas adolescentes em Alfea, um internato mágico que fica em um lugar chamado Outro Mundo. "Fate: A Saga Winx" é um live-action inspirado no desenho animado italiano O Clube das Winx, criado por Iginio Straffi.

Com intrigas, muita magia e mistérios, as jovens devem aprender a dominar seus poderes enquanto lidam com rivalidades e monstros que ameaçam suas existências.