Tília Fialho Arquivo Pessoal

Por *Lara Nascimento

Publicado 19/01/2021 14:46

Rio - Tília Fialho está bombando nas redes. A jovem de 17 anos, que já ultrapassou a marca de dois milhões de visualizações no YouTube, tem um talento promissor e está se lançando no mercado da música, colhendo bons frutos do seu trabalho. Filha de Dennis DJ e da empresária Kamilla Fialho, a cantora agradece ao público pelo sucesso e conta os preparativos para este ano.



Além da gratidão, Tília explica que não estava criando expectativa na hora de fazer seus lançamentos, por saber o quanto é difícil no início, mas com os resultados satisfatórios, ela reconhece que a recepção a deixou “com um gostinho de quero mais”, “animada” com o que está preparando para os fãs.



A dona dos hits “No Meu Talento” e “Olha Só”, fez parceria com Greg BBX e Bruninho & Davi, e está com outras a caminho, sem descartar um feat com Dennis DJ. “Tem parcerias novas surgindo!”, revela, antes de completar: “Com o meu pai pode sim acontecer uma colaboração. Agora nós vamos lançar o ‘Aquecimento da Tília’, que é a música do desafio que lancei no reels há dois meses. Muita gente pediu e nós vamos agora colocar nas plataformas a música completa. Ele que produziu esse single, mas ainda não é um ‘feat’ nosso. Eu quero achar ainda a música certa. Uma que eu escute e fale: nossa, é essa. Com ele tem que ser uma bem especial!”



Com clipes bem produzidos, a jovem está dando aula no quesito criatividade e autenticidade. Sem medo de se posicionar, Tília defende o empoderamento feminino tanto nas redes sociais quanto em suas músicas, fazendo sua arte “pensando em ser relevante para sua geração”. “Gosto de falar sobre empoderamento feminino e sobre quebrar padrões impostos. Quero que várias meninas e mulheres se identifiquem com meu trabalho e que eu possa ser relevante para além da música pela música”, explica.



Além da grande produção, Tília têm referências que a inspiram. “No cenário nacional eu sou muito fã da Luiza Sonsa e acompanho muito o trabalho da Anitta. Também curto muito a Pocah, são várias as artistas que eu admiro muito. E no cenário internacional eu sou apaixonada pela Ariana Grande, eu amo todos os clipes, músicas, álbuns, conceitos… Gosto muito da Rihanna e também acho incrível toda a trajetória do Justin Bieber.”



Os números não mentem, a jovem está cada dia mais promissora, expandindo seu som e tendo bons retornos. Em menos de um ano, seu canal no YouTube já acumulou mais 64 mil inscritos, fora os mais de 600 mil seguidores no Instagram, constatando a rede de apoio que abraçou a carreira da jovem. Tília aproveitou para agradecer aos fãs, ressaltando que é legal a troca constante que faz questão de manter com os seguidores.



“Essa minha rede de apoio me ajuda muito a criar. Adoro trocar com meus seguidores, poder conversar com eles e saber que eles curtem o que eu faço. É muito inspirador saber que há pessoas do outro do lado da tela que se identificam com o que eu faço”, completa.

*Estagiária sob supervisão de Tábata Uchoa