Leandro Karnal, Mari Palma e Gabriela Prioli Reprodução

Por iG

Publicado 19/01/2021 14:31 | Atualizado 19/01/2021 14:39

Para comemorar o início da vacinação contra o coronavírus no Brasil, os participantes do CNN Tonight, Gabriela Prioli, Leandro Karnal e Mari Palma, fizeram um vídeo dançando a música "Bum Bum Tan Tan", de MC Fioti, que voltou às paradas de sucesso por conta da brincadeira entre o nome da música e o Instituto Butantan, que produz a vacina.



Mas um detalhe do vídeo virou piada nas redes sociais: o 'desânimo' do historiador e apresentador Leandro Karnal. Enquanto as colegas de bancada dançavam animadas, ele se mantinha parado. No Twitter, os internautas não perdoaram.