Carlinhos Maia Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:02 | Atualizado 19/01/2021 16:26

O Ministério Público de Alagoas disse, através de uma nota oficial, que irá instaurar um procedimento preparatório para apurar se Carlinhos Maia realmente recebeu um convite para ser uma das primeiras pessoas a tomar a vacina contra o coronavírus na região.

fotogaleria

Publicidade

O MP disse que vai investigar o caso, já que não é permitido que pessoas fora dos grupos prioritários furem a fila da vacinação.

"A Secretaria de Estado de Comunicação informa que as 71 mil doses de vacina que começaram a ser aplicadas nesta terça-feira (19/01) serão destinadas exclusivamente ao grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde. Estão neste grupo os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, indígenas e idosos residentes em abrigos. Não procedem informações de convites feitos a qualquer cidadão fora deste grupo", informa a nota oficial.

Publicidade

Durante a tarde desta terça-feira, Carlinhos Maia disse que negou a proposta para ser um dos primeiros vacinados contra a Covid-19 em Alagoas. O humorista, que foi criticado por uma festa de Natal com muita aglomeração, falou que recebeu o convite do governo para divulgar a campanha de vacinação e incentivar as pessoas a tomarem a vacina, pois ainda há quem esteja relutante.



Após a repercussão, o humorista esclareceu o que havia dito inicialmente: "Em qual momento citei que foi o governador quem me chamou? A ideia partiu de outro órgão, na intenção de influenciar as pessoas que não querem tomar a vacina, se inspirando na Indonésia, que teve atitude parecida. Mas a ideia foi descartada por ambos, a intenção era só divulgar. Mas se precisar estarei lá filmando", concluiu Carlinhos.

Publicidade