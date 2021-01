Por iG

Publicado 19/01/2021 18:19 | Atualizado 19/01/2021 18:22

A influenciadora digital e ex-De Férias com o Ex Yá Burihan publicou nas redes sociais que ainda não está pronta para se pronunciar sobre o término do noivado com o Ex-Fazenda Lipe Ribeiro. Os dois anunciaram a separação no último sábado (16).



estou recebendo muitas msgs de carinho e conforto, mas tb muitas msgs me pedindo para aparecer, me pronunciar.. não estou bem e nem pronta, vou voltar quando estiver bem ok? nesse momento as redes sociais não me fazem bem, espero que entendam e obrigada por tudo! — Yá Burihan (@yaburihan) January 19, 2021

