Lorena Simpson Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 19:04 | Atualizado 19/01/2021 19:05

Comprometida com o Norte do país, a amazonense Lorena Simpson busca meios de apoiar e dar visibilidade a sua região de origem, seja dentro dos holofotes, ou fora deles. Apesar de ser residente do Rio de Janeiro há anos, a cantora do pop eletrônico não abre mão da sua representatividade no cenário musical e reafirma sua identidade nortista, ao longo dos mais de 10 anos de carreira.



"Apesar de morar no Rio eu realmente nunca me desliguei de Manaus! Sempre volto, seja a trabalho ou a passeio para rever família e amigos e sempre acompanho os acontecimentos da cidade e do estado do Amazonas! Manaus faz parte de minha história e tenho o maior orgulho disso!" conta a cantora.

Recentemente, Lorena lançou a música "Me Chama Que Vem", considerada por ela como 'pop amazônico' e que veio acompanhada de um videoclipe carregado de regionalidade. Com a presença de figuras folclóricas e gravado em Manaus, a super produção surgiu como forma de exaltar as belezas culturais e explorar os aspectos regionais do Amazonas.

