César Tralli

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 19:50

Rio - César Tralli, jornalista da TV Globo, teria recusado uma proposta milionária da CNN. Segundo o site "TV Pop", Tralli teria dito a amigos próximos que está satisfeito com a Globo, por isso não tem planos de ir para outra emissora.



A intenção da CNN era reforçar o time de âncoras e César estava cotado para o cargo. Para isso acontecer, o canal estava disposto a desembolsar uma boa quantia.



Tralli comanda o "SPTV" desde 2011, mas começou a carreira no extinto jornal A Gazeta Esportiva. Em 1991 estreou no SBT como repórter do "Aqui Agora" e migrou para Rede Globo em 1993.