Documentário 'Favela é Moda' estreia nesta sexta-feira Francisco Van Steen Proner Ramos

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 11:04 | Atualizado 21/01/2021 11:08

Rio - O documentário de longa-metragem "Favela É Moda" estreia dia 22 de janeiro no canal Curta! e no dia 23 de janeiro no Curta!On. "Favela É Moda" é o terceiro filme da "trilogia do corpo" do documentarista carioca Emilio Domingos, que lança um olhar sobre as manifestações culturais e tendências comportamentais dos jovens das favelas cariocas partindo de suas práticas corporais.

Se "A Batalha do Passinho" revelou novas danças e ritmos e "Deixa na Régua" adentrou o mundo então inexplorado das barbearias, onde são criados os cortes de cabelo do morro – ambos premiados em edições anteriores do Festival do Rio –, agora "Favela É Moda" aborda a luta por uma maior representatividade dos jovens afrodescendentes no restrito, e ainda tão eurocêntrico, mercado da moda no Brasil.

O filme acompanha o surgimento de agências de modelos nas comunidades, empresas que pensam a cultura da juventude como um negócio que reverta seu retorno financeiro, de visibilidade e reconhecimento a seus locais de origem. E mostra tanto jovens que aspiram a carreira de modelo, como empresários que estão por trás deste processo de enfrentamento. Caso de Júlio César da Silva Lima e Clariza Rosa, sócios da agência Jacaré é Moda, empreendedores populares que demonstram sua força na luta por representatividade e ascensão social para sua comunidade.



A narrativa do documentário segue o dia a dia dos jovens modelos, em sua árdua batalha esbanjando talento, beleza, estilo e criatividade únicos na luta contra preconceitos e dificuldades de ordem financeira, social, familiar, afetiva e psicológica. Em especial a jornada heroica de Camila Reis e Caio Guimarães.



Camila é de Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, e Caio Guimarães mora em Cosmos, na Zona Oeste. Ela é professora por formação, estudante de marketing e atualmente atua como consultora de vendas em uma renomada marca Italiana, em São Paulo e já foi capa de revistas e cadernos de moda.



Caio está no 3º ano do Ensino Médio e mora com a irmã em um conjunto habitacional. Caio é um exemplo dessa nova identidade juvenil contemporânea, especialista em fotografias de selfie para as suas redes sociais, produz seus "photo shoots" arrojados nos mesmos cenários periféricos em que cresceu, ressignificando lugares não visibilizados pela mídia tradicional, atribuindo a eles um valor fashionista único e moderno.