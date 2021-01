Sexóloga indica 5 séries da Netflix para aprender mais sobre a sexualidade humana REUTERS

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 15:56

Rio - As gravações da versão brasileira de "Brincando com Fogo" já começaram no México. A Netflix escolheu como cenário o mesmo local onde a versão que reuniu norte-americanos, britânicos e australianos aconteceu em 2019. A temporada foi um sucesso na plataforma, adotando a Casa Tau, um resort à beira-mar em Punta Mita, como atração principal.



A cada carinho ou carícia, o prêmio de US$ 100 mil era reduzido. O fato do reality ter como regra a proibição de relacionamentos chamou atenção do público e "Brincando com Fogo" ficou durante semanas entre as séries mais vistas da Netflix.



Assim como "Brincando com Fogo", mais quatros programas ganharam versões brasileiras, são eles: "The Circle", "Dating Around", "Casamento às Cegas Brasil" e "Queer Eye".