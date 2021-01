Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 17:14 | Atualizado 21/01/2021 17:23

Rio - O site oficial do Grammy Awards comentou o novo álbum Girl From Rio, primeiro trabalho de Anitta nos Estados Unidos sob o novo contrato com a Warner Recodrs, após uma enquete realizada pela Academia sobre qual seria o lançamento mais aguardado de 2021. O nome da carioca ficou entre outros como Rihanna, Billie Eilish e Adele, além de ser classificada como "Rainha do Pop Brasileiro".