Billie Eilish e Rosalía Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 19:25 | Atualizado 21/01/2021 19:25

Rio - Billie Eilish e Rosalía se uniram no novo single "Lo Vas a Olvidar", Você Vai Esquecer, em livre tradução. A canção faz parte da trilha sonora estará no episódio especial de "Euphoria", dedicado a Jules (Hunter Schaefer).



Na canção, as cantoras cantam em inglês e espanhol, enquanto dançam em ambientes escuros no clipe. Eilish também se arrisca no espanhol em alguns versos.



Os episódios especiais de "Euphoria" foram produzidos para deixar os fãs ligados no que está por vir na segunda temporada, que foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus.



O segundo especial, "F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob", tem estreia marcada para 24 de janeiro, na HBO Brasil.