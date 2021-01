Renato Aragão Divulgação/TV Globo

Publicado 21/01/2021 19:51 | Atualizado 21/01/2021 19:52

Rio - Renato Aragão revelou que não pretende parar de trabalhar. Mesmo após sair da TV Globo, depois de 44 anos de casa, o humorista disse que não deixa a idade interferir, além de revelar que está pensando em tocar projetos após a pandemia.



“Eu sempre penso no amanhã porque esse amanhã pode ser muito melhor, com alguns erros que eu cometi no passado eu conserto daqui pra frente. Eu não sei quantos anos eu tenho, eu sempre faço as minhas atividades. Eu fico na frente. Eu não deixo a idade me alcançar, eu corro atrás da minha idade para ela não me alcançar”, disse em entrevista ao programa "A Noite É Nossa", da RecordTV.



Nos últimos tempos, Aragão passou a compartilhar parte da sua rotina nas redes sociais. Em conversa com Geraldo Luís, que foi ao ar nesta quarta-feira, ele disse que usou o Instagram de uma maneira proveitosa.



“Eu estou pensando em muitos projetos para fazer daqui pra frente. Essa pandemia eu fiquei parado, então comecei a escrever. Tem sinopses, filmes, programas, tem programa para a internet. Então eu estou fazendo tudo isso e esperando a pandemia passar, que já está no fim, agora temos a notícia que chegou a vacina, então em breve estaremos livres para fazer esses projetos que estão em andamento”, disse Renato.