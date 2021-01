Por O Dia

Publicado 22/01/2021 14:59 | Atualizado 22/01/2021 15:22

Rio - Seu Jorge surpreendeu os seguidores ao surgir com um visual diferente para anunciar novos projetos. O cantor decidiu abandonar a cor natural e agora está ruivo.



“Vocês devem estar se perguntando… O que será que o Black Service está preparando para esse ano? Bom, fico feliz que vocês fizeram essa pergunta. Vamos lá!”, disse.

Entre as novidades estão os filmes "Marighella", "Medida Provisória e Pixinguinha", "Um Homem Carinho", além da segunda temporada da série "Irmandade", disponível na Netflix. Seu Jorge aproveitou para falar dos álbuns The Other Side e Baile Ala Baiana e o show Irmãos, com Alexandre Pires.