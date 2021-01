'Largados e Pelados' Divulgação / Discovery Channel

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 15:19 | Atualizado 22/01/2021 15:20

Rio - Em menos de duas semanas, o canal Discovery Channel já recebeu mais de 10 mil inscrições para participação na versão brasileira de "Largados e Pelados". Os selecionados precisam sobreviver 21 dias em um ambiente isolado, sem roupas e tendo que providenciar água, comida e abrigo.



Para se cadastrar, os candidatos precisam ser maiores de idade e preencher um formulário, incluindo vídeo de apresentação. No ar desde 2013, o reality tem como missão a sobrevivência, com onze temporadas. Já foram gravados episódios em mais de 30 países, incluindo Filipinas, Moçambique, México, Canadá e Croácia.



A cada programa, uma dupla que não se conhece é levada para um local, nus, eles recebem uma bolsa com um transmissor sem fio, microfone, mapa, câmera e diário. Eles precisam aproveitar os recursos à sua volta por 21 dias.