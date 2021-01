Maquete Jerusalém Divulgação

Por Priscila Correa

Publicado 23/01/2021 13:57

Festa na fazenda



O Solar Fazenda do Cedro lançou o serviço de produção de festinhas para crianças no hotel. Localizado em Pedro do Rio, o espaço tem recreação, fazendinha com animais, piscina, lago, amplo gramado e trilhas para caminhadas e agora dispõe de ornamentações nos mais variados temas infantis, como Branca de Neve, Peppa Pig, Homem Aranha, Mundo Bita, Patrulha Canina, entre outros, e ainda oferece bolo fake, vela branca com a idade, brigadeiro no copinho, tubetes e um bolinho de brigadeiro para servir após o "Parabéns". O valor para o serviço é R$450. Mais informações: @solarfazendadocedro.



Histórias para incentivar a leitura e a imaginação



Contar histórias cria uma conexão muito grande entre as pessoas, além de ensinar lições preciosas para a vida. E a escritora de livros infantis Maria Cecília de Lima descobriu isso muito cedo, em sua tenra infância, durante a convivência com sua avó Conceição – uma exímia e profícua inventora e contadora de fábulas - e resolveu fazer desse ensinamento uma missão de vida. Como forma de homenagear sua avó, mas também de compartilhar os momentos lindos que viveu escutando e saboreando cada uma de suas narrativas, Maria Cecília criou o site Histórias que Minha Avó Contava (historiasqueminhavocontava.com). No site, ela coloca no papel, ou melhor, na internet, todos os contos narrados por sua avó Conceição. Na aba “histórias de vó”, os leitores podem acessar o conteúdo dividido em seções. Há lá “contos de fadas”; “´fabulas”; “contos indígenas”; “contos africanos”; “contos assustadores”; e” demais histórias”. Em razão da diversidade de histórias que apresenta, o site torna-se uma ótima fonte para todos aqueles que buscam incentivar a leitura e a imaginação das crianças. Profissionais de instituições de ensino, professores, educadores, contadores de histórias, atores e atrizes que trabalham com crianças certamente encontrarão na plataforma um vasto material de trabalho.



Cinema, pipoca e isolamento



O Plaza Niterói acaba de lançar um serviço customizado para as famílias que querem curtir um filme na telona, mantendo o distanciamento social. O cliente tem a oportunidade de reservar salas inteiras, para grupos de até 20 pessoas assistirem aos filmes em cartaz. A compra para a “Sua Sessão Cinemark” pode ser realizada pelo aplicativo da rede . As sessões têm preço fixo de R$ 350 e seguem os protocolos de segurança validados pelo hospital Albert Einstein e implementados pela Cinemark, com uso de máscara obrigatório. E mais um bônus: descontos de até 50% no combo da bebida média (700ml - coca, coca zero ou suco) e pipoca grande, atrelado à compra do serviço.



Abordagem lúdica e divertida para falar sobre diversidade



Enxergar as diferenças no próximo pode dizer muito de si mesmo! Em um dos mais recentes lançamentos da Catapulta Editores, o livro “O aviãozinho”, as crianças serão apresentadas umas às outras muito diferentes e semelhantes ao mesmo tempo. A grande diversão será observar os cenários coloridos e onde o pequeno avião irá parar. São 26 páginas de histórias recomendadas para crianças a partir de cinco anos. Um aviãozinho de papel acompanha o livro, preso por uma faixa, e irá percorrer toda a história do título. Durante a história, a graça é que, de mão em mão, o avião seja recebido por alguém tão parecido e diferente de quem enviou. Com cenários no litoral, no campo, com sol e no inverno, o livro chega para divertir os pequenos. Além disso, a proposta é de que as crianças percebam um pouco da diversidade no mundo: outras culturas, costumes, vestimentas e ambientes. A obra “O aviãozinho” já está disponível nas principais livrarias do país, em lojas físicas e online. O preço sugerido é de R$ 59,90.



Maquete de Jerusalém



Sabe aquela maquete de escola com rios, grama e bonequinhos em miniatura? Imagine levar toda a família para entender como é feita uma maquete enorme e cheia de detalhes? O Centro Cultural Jerusalém está lançando o primeiro documentário sobre a história da construção da maquete de Jerusalém, considerada a segunda maior do mundo e a primeira no país. O filme será exibido no telão do espaço durante as visitações guiadas.



A proposta do documentário é trazer um olhar diferenciado da história de Jerusalém contada nas visitações conduzidas pelos historiadores e guias de turismo, mas sim a visão e o desafio encarado por 22 homens entre maquetistas e montadores, que trabalharam durante 5 anos para a construção do espaço.



Segundo eles, aceitar a proposta de construir a primeira e maior maquete de pedras do país, até então à céu aberto seria algo inusitado e desafiador. Com base nas fotografias da cidade santa, foram feitas a topografia, o relevo do solo e com as pedras vindas de lá, as lapidaram com toda fidedignidade para a construção das casas, palácios e ruas de Jerusalém.



Até mesmo um rio com água corrente, um céu de estrelas e o mecanismo do acender das luzes dentro das casas foi pensado por eles para “dar vida” à maquete que levou 5 anos para ser construída.



O Centro Cultural Jerusalém, situado na Avenida Dom Hélder Câmara, 4.242, em Del Castilho, Zona Norte do Rio de Janeiro é reconhecido como um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e recebe uma média de 60 mil visitantes por ano. As visitações para grupos podem ser agendadas pelo telefone 2582-0140.



Soul em figurinha



Os fãs das animações da Disney e da Pixar já podem comemorar e começar a colecionar as figurinhas do novo livro ilustrado “Soul: Uma Aventura com Alma”. A novidade traz cenas do filme, grandes reflexões para os colecionadores e muitos detalhes sobre as aventuras do professor de música e amante de jazz Joe Garden, personagem principal do filme. Ao longo de 32 páginas, o álbum de figurinhas do filme carrega a importante mensagem de como devemos aproveitar cada momento da vida, sem desperdiçar tempo com coisas que não valem a pena e sempre vivendo intensamente. Além disso, diferentes atividades podem ser encontradas pelos colecionadores, que abordam desde a temática musical até momentos importantes da animação. Pensando nesses pontos, a Panini entrega um álbum cheio de emoção, música e reflexão. Ao todo, o livro ilustrado chega em capa brochura, com 180 cromos, entre eles, 36 com efeito metalizado, e um pôster exclusivo do filme. O lançamento conta ainda com 50 cards colecionáveis, sendo que 10 deles são para o colecionador colorir, e com um porta-cards, permitindo que todos os cards sejam guardados com cuidado. O livro poderá ser encontrado por R$10,00 e os envelopes com 5 figurinhas, por R$ 3,50, em pontos de venda como bancas, Loja Panini e lojas parceiras. Os leitores podem se manter informados sobre todas as novidades da Panini por meio das redes sociais: Facebook - Panini Fun - e Instagram - @PaniniFun.



Reflexões sobre a importância do pais na vida das crianças



Educadora Parental, especialista em educação emocional e uma das pioneiras no Brasil a unir ciência a educação dos filhos, Telma Abrahão lançou a obra “Pais Que Evoluem - Um novo olhar para a infância”. Intitulado pelos leitores como a ‘Bíblia do Pais’, o livro traz uma reflexão sobre a importância do papel dos pais nas atitudes e na educação emocional dos filhos¸ além de marcar a importância do autoconhecimento para contornar comportamentos mais desafiadores das crianças. “Pais Que Evoluem - um novo olhar para a infância” também foi lançado em inglês com o título “Evolving Parents” e está disponível na Amazon do Canadá, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, França, Itália e Japão. Informações pelo link https://www.paisqueevoluem.com/livropaisqueevoluem



Diversão e educação



Todo sábado, às 15h, o Programa CCBB Educativo – Arte e Educação, do CCBB-Rio, oferece ao público mirim e suas famílias as oficinas do “Lugar de Criação”. São encontros que proporcionam o contato com a arte, a criação e o diálogo com as temáticas atuais, em vivências que acolhem crianças, jovens e adultos. A lotação máxima e de até 3 núcleos familiares de no máximo 4 pessoas cada. No dia 23/01, sábado, às 15 horas, o Lugar de Criação – Jogos de Arte será voltado à criação em artes, explorando brincadeiras e jogos de criação que envolvem estratégias das artes visuais, teatro, música, práticas corporais e escrita. A duração das oficinas são de 1h. A classificação indicativa é Livre – indicado para pessoas acima de 3 anos. Agendamento prévio pela internet em www.eventim.com.br.



Conversando sobre a volta às aulas



Sempre pensando nos pequenos, a Giramille - desenho animado infantil - lançou na última quinta-feira, dia 21, um filminho especial, onde os personagens conversam sobre a volta às aulas com Paulo N. Telles, médico da Sociedade Brasileira de Pediatria. O desenho explica, de forma lúdica, o retorno às atividades escolares neste momento difícil com a Pandemia. Para assistir, acesse https://www.youtube.com/watch?v=5i1mL_MkgVI



Filhotinhos especiais



Na Semana Dino Resgate, os filhotes heroicos da Patrulha Canina, sob o comando de Ryder, precisam lidar com dinossauros! Os episódios inéditos vão ao ar de segunda-feira, 25 de janeiro, até quinta, dia 28, às 7h30, na Nickelodeon e às 18h30 no Nick Jr . Na segunda, no episódio “Dino Resgate: Os Filhotes e os Ovos de Dinossauro Perdidos”, quando um mundo perdido de dinossauros é descoberto, o prefeito Humdinger quer levar os ovos de dinossauro de volta para Foggy Bottom, mas ao longo do caminho um bebê Brachiosaurus acaba tendo problemas do tamanho de um dinossauro. Os filhotes estão prontos para um resgate. Na terça, nos episódios “Dino Resgate: Os Filhotes Salvam um Pterodátilo” e “Dino Resgate: Os Filhotes e o Grande Estrondo”, Maverick, o pterodáctilo ousado, leva um tombo e machuca a asa. Os filhotes precisam realizar um resgate de Dino nas alturas. Um vulcão está em erupção, ameaçando Dino Wilds. Todas as patas estão juntas no convés para um resgate massivo de Dino. Já na quarta, será a vez de “Dino Resgate: Os Filhotes Salvam Dino-Dinger”, em que o prefeito Humdinger leva seus Kitties para Dino Wilds para algumas aulas de interpretação de Dino, mas em vez disso se encontra em cima de um Brachiosaurus fugitivo com destino à Baía da Aventura. Agora, cabe aos filhotes salvar a cidade antes que o Dino pise em cima dela. E na quinta, nos episódios “Dino Resgate: Os Filhotes Salvam um Dinossauro com Dor” e “Dino Resgate: Os Filhotes Salvam os Montadores de Tricerátopos, em Dino Wilds”, Marshall realiza um pouco de odontologia Dino com a ajuda de um antigo geyser e seus colegas Dino Pup. François e Capitão Turbot estão nos confins de Dino para uma aventura. Mas uma expedição turística rapidamente se transforma em um passeio selvagem de Dino.



Documentário sobre aplicativo para comunidade autista é lançado no YouTube



O Rede Azul – aplicativo colaborativo que conecta a comunidade autista a indicações de locais, serviços e oportunidades amigáveis – é o tema do documentário “A Rede Azul”, já disponível no canal do app no YouTube. A produção parte da história de Elaine Marques, que criou o app inspirada nas dificuldades que enfrentou com a sua filha, que está no TEA (Transtorno do Espectro Autista). Além disso, especialistas de diversas áreas também compartilharam suas visões sobre inclusão e como é fazer parte desse universo. O média-metragem traz um panorama dos obstáculos enfrentados quando se vive com TEA no Brasil. A ideia de produzir o documentário se concretizou após uma sinergia entre Elaine Marques e Alan Coelho, proprietário da Acid Filmes [http://www.acidfilmes.com.br/], empresa responsável pela produção do A Rede Azul, de transmitir um impacto positivo. Para isso, trouxeram à tona toda a jornada de Alícia Nicol Marques Escudero, filha da Elaine, com Síndrome de Asperger - nível leve do TEA. Com o diagnóstico tardio, apenas aos 12 anos de idade, Alícia e sua família se viram em meio a várias dificuldades para encontrar serviços e oportunidades. O documentário “A Rede Azul” pode ser acessado no canal do app no YouTube em https://www.youtube.com/watch?v=E4DodrcQfxU&feature=youtu.be



Série sobre desenvolvimento infantil estreia na Globo



Uma criança bem cuidada na primeira infância (período que vai dos 0 aos 6 anos) tem mais chances de se tornar um adulto saudável, equilibrado e com emprego melhor. Para mostrar a importância desse período na vida de todos e alertar para os cuidados necessários na primeira infância brasileira, a Fundação Bernard Van Leer, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Instituto Samuel Klein, Itaú Social e Porticus América Latina lançam a série "Quanto Mais Cedo, Maior". Com produção da Prodigo Films, a atração estreia neste sábado (23), no programa É de Casa, exibido pela Rede Globo. Produzida e gravada antes da pandemia, a produção apresentada pelo médico e escritor Drauzio Varella é dividida em nove episódios que contemplam assuntos relevantes relacionados à Primeira Infância, como: primeiros cuidados (pré-natal e amamentação), presença do pai, atenção e afeto, educação infantil e estímulos, como brincadeiras e leitura, além da relação com a cidade e o entorno. Em cada capítulo, famílias brasileiras compartilham com o público suas histórias e mostram a importância dos cuidados e da atenção a essa fase da vida em contextos diversos de cidades brasileiras, como Fortaleza (CE), Joinville (SC), Recife (PE), São Paulo (SP) e Carapicuíba (SP). A Globo exibirá no programa É de Casa os nove episódios gravados a partir deste sábado, 23 de janeiro, com o último programa previsto para 20 de março de 2021.



Para as crianças conhecerem mais sobre a Semana de Arte Moderna de 22



Chega ao mercado, pela editora Datum, o livro infanto-juvenil ‘Colorindo a Semana de 22’, que ensina sobre a Semana de Arte Moderna em um misto de informações e atividades divertidas. Os autores são o casal Mayra Correia e Leandro Thomaz, pais de dois meninos de 3 e 7 anos. O projeto conta com a realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. De forma lúdica, artistas modernistas, como Anitta Malfatti, Di Cavalcanti, Lasar Segall, Mário de Andrade, Heitor Villas-Lobos, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Alfredo Volpi (os dois últimos não participaram da Semana de Arte Moderna, mas são importantes para o movimento) são apresentados ao público infantil. O livro é composto por conjuntos de páginas teóricas e práticas. Em uma página é apresentado uma obra modernista, com análise lúdica de como o artista utilizava técnicas de pintura. Na outra, é oferecido uma atividade na qual a criança é incentivada a pintar e desenhar. As tarefas são dirigidas para que o artista mirim aprenda a compor novos cenários, mude os padrões de cores e identifique as particularidades de cada artista. O valor sugerido é de R$44,00 e pode ser comprado em https://www.catarse.me/colorindo22