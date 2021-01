Cantora Lauana Prado curte dia de praia com amiga

Rio - A cantora Lauana Prado aproveitou a tarde deste sábado para curtir uma praia. A sertaneja esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Com o calorão, Lauana não largou sua garrafa de bebida nem na hora de entrar no mar. Ela estava acompanhada por uma amiga.

