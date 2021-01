Por iG

Publicado 25/01/2021 14:41 | Atualizado 25/01/2021 14:42

Lívia Andrade e Carlinhos Aguiar já tem retorno confirmado para o "Jogo dos Pontinhos". Segundo a coluna de Flávio Ricco desta segunda-feira, eles devem integrar a equipe do programa no retorno de Silvio Santos às gravações.

A dupla foi demitida em outubro de 2020 durante um grande corte de funcionários no canal por conta da crise econômica agravada pela pandemia. Além deles, foram dispensados Mamma Bruschetta e Leão Lobo.Caso a pandemia melhore, Silvio Santos pode voltar a gravar os programas entre março e abril. Além de Silvio, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega e o apresentador Raul Gil, que são do grupo de risco do coronavírus, também esperam a vacina para voltarem ao trabalho.