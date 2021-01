Thaynara OG Reprodução

Publicado 25/01/2021 21:34 | Atualizado 25/01/2021 21:35

Após a morte da influenciadora Liliane Amorim, que não sobreviveu às complicações decorrentes de uma lipo lad, Thaynara OG decidiu contar, neste domingo, que já foi parar na UTI após uma lipoaspiração que não foi bem sucedida. O vídeo logo viralizou e foi compartilhado por milhares de pessoas. Na tarde desta segunda-feira, a influencer contou como se sentiu após compartilhar um momento tão difícil.

"Fico grata por meu desabafo ter chegado a tantas pessoas e ter sido uma porta pra discussão sobre esse assunto tão delicado", publicou.

Voltando aqui muito mais leve depois de dividir isso tudo com vocês e ter aberto esse espaço pra reflexão e debate. Fico grata por meu desabafo ter chegado a tantas pessoas e ter sido uma porta pra discussão sobre esse assunto tão delicado. (I) — Thaynara OG (@ThaynaraOG) January 25, 2021

"Inclusive muitas blogueiras relataram algumas frustrações com procedimentos invasivos e me doeu muito saber que é mais comum e recorrente do que se imagina", completou a influencer.

Além disso, Thaynara enfatizou que o vídeo não foi uma crítica a ninguém. "Acho que consegui falar tudo que meu coração sentiu que devia ser falado. Não estou aqui pra atacar ou julgar ninguém, mas pra chamar atenção sobre algo importante, que precisa ser tratado com mais seriedade".

Por fim, a influencer fez um pedido. "Não usem o meu relato pra prejudicar profissionais sem fundamento. Vi algumas acusações sérias aqui, inclusive responsabilizando médicos que eu nem conheço. Obrigada mais uma vez pelas mensagens de apoio. É muito importante receber esse carinho de vocês".