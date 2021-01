Meghan e Harry em evento nas Ilhas Fiji Reprodução da internet

Rio - O príncipe Harry e Meghan Markle estão sem redes sociais há mais de 10 meses. Segundo o filho de Diana, a decisão aconteceu de maneira natural e não tem data de retorno. Especialistas britânicos analisam que a decisão pode fazer bem para vida pessoal do casal, mas é uma "armadilha mortal" para os negócios.



Em entrevista ao "Insider", o presidente da Reputation Management Consultants Eric Schiffer disse que é preciso se posicionar no mundo virtual para fazer projetos decolarem. “O entretenimento em sua essência hoje requer interatividade. Se você está tentando se manter vivo com os jovens de 11 a 40 anos, precisa estar à frente e centrar-se no social”, disse.