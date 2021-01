Por O Dia

27/01/2021

Rio - O projeto Vivências em Danças Populares, que acontecia presencialmente antes o COVID-19, migrou para a modalidade online, e, com apoio da lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, irá oferecer um módulo gratuito a partir de fevereiro com encontros online de Jongo, Coco e Maracatu.

Todos os encontros serão terças e quintas, às 19h30, pela plataforma online Zoom, os encontros serão com os facilitadores do projeto @vivenciasdancaspopulares Natalia Sant'Anna e Bruno Cezzá, e abordarão a poética dos ritmos populares através da dança, a começar pelo Jongo. As vivências acontecem nos dias 09, 11, 16 e 18 de fevereiro, para participantes de todas as idades. No dia 18, a jongueira Jéssica Castro será a convidada especial.Já nos dias 23 e 25 de fevereiro, e 02 e 04 de março, encontros com o Coco, recebendo no último dia o grupo dos Brincantes da Pedra Branca.Nos dias 09, 11, 16 e dia 18 vivência com o Maracatu. O último dia terá Tambores de Olokun.Inscrições com vagas limitadas pelo link na bio do @vivenciasdancaspopulares