Marcos Harter Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 17:46

Rio - Marcos Harter, ex-participante do "Big Brother Brasil" e "A Fazenda", foi derrotado na batalha judicial por danos morais que movia contra a Globo. Após ser expulso do reality em 2017 por "indícios de agressão física", o médico entrou com um processo por entender que a sua imagem foi prejudicada pela emissora, mas a Justiça negou o pedido.



O cirurgião plástico pedia R$ 750 mil, mas após perder o processo terá que arcar com 10% do valor da causa, ou seja, R$ 75 mil. A decisão saiu nesta terça-feira e foi divulgada pelo site "Notícias da TV".