Raya e o Último Dragão Divulgação/Disney

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 18:17

Rio - A Disney divulgou o trailer de "Raya e o Último Dragão", animação que terá estreia simultaneamente no cinema e na plataforma de streaming Premiere Acess no Disney+. O longa estreia no Brasil em 5 de março e conta com Kelly Marie Tran como protagonista na voz original.



A estratégia de lançamento é a mesma usada em "Mulan" nos Estados Unidos. Porém, na época, a versão live-action chegou ao Brasil sem custo algumas semanas depois. Os assinantes do Disney+ poderão ver o filme de qualquer dispositivo, mas o valor inicial ainda não foi confirmado.



"Raya e o Último Dragão" apresenta uma jornada fantástica ao reino de Kumandra, um local onde humanos e dragões vivem em harmonia até que monstros, conhecidos como Drunn, ameaçam o mundo.



Além de Kelly Tran, o elenco de voz conta com Awkwafine, Gemma Chann, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Benedict Wong e Alan Tudyk.

<iframe width="630" height="354" src="https://www.youtube.com/embed/uF8w-6x61fc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>