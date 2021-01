Kate Middleton, a duquesa de Cambridge AFP

Publicado 27/01/2021

Rio - Robert Lacey, autor do livro "Batalha de Irmãos: William e Harry – A história interna de uma família em tumulto" e historiador da série "The Crown", revelou Kate Middleton, esposa de William, "mexeu os pauzinhos" para conquistar o príncipe. De acordo com Lacey, a duquesa de Cambrigde foi "muito estratégica".



Kate e William se conheceram na Universidade de St. Andrews, na Escócia, em 2001. Na época, Kate, com 19 anos, pretendia entrar em outra instituição de ensino, mas mudou de ideia ao saber onde o filho de Diana e Charles cursaria a graduação. Na obra, Lacey diz que Kate foi "muito estratégica". "Ela abdicou da matrícula em uma das melhores universidades do Reino Unido, a de Edimburgo, e optou por outra [St. Andrews] que provavelmente não tinha o mesmo padrão acadêmico", explicou.