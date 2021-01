Raissa Barbosa e Matheus Mazzafera Reprodução/YouTube

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 19:20 | Atualizado 27/01/2021 19:23

Rio - Raissa Barbosa confirmou, em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, que ainda não fez as pazes com Stéfani Bays após saírem de "A Fazenda". Dentro do reality, as duas ficaram amigas, mas a modelo explicou que depois do confinamento o clima não ficou amistoso.



Raissa disse que Stéfani ficou chateada porque ela e Lucas Selfie a chamaram de planta durante uma live com Marcos Mion. "A gente brincou com isso, mas quem falou muito foi o Lucas. Eu ficava rindo. Depois eu fui massacrada. Se fosse esse motivo ela também teria ficado chateada com Lucas", disse, afirmando ser uma brincadeira.