Publicado 28/01/2021 19:14 | Atualizado 28/01/2021 19:15

Rio - Anitta soltou mais um spoiler sobre seu single Loco, que faz parte do próximo álbum Girl From Rio. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira, a cantora está esquiando de biquíni em Aspen, nos Estados Unidos.

fotogaleria

"Pronto para ficar louco?", escreveu na legenda. No registro é possível notar que Anitta está acompanhada por algumas pessoas da equipe de vídeo. Enquanto é filmada, a artista exibe as curvas e as habilidades com o esqui.A música Loco estará disponível nas plataformas digitais nesta sexta-feira.