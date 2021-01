Kim Kardashian Reprodução Internet

Publicado 29/01/2021 19:36 | Atualizado 29/01/2021 19:47

Rio - Um dos homens acusados de roubar Kim Kardashian durante uma viagem da empresária a Paris resolveu contar detalhes do crime. No livro "Eu sequestrei a Kim Kardashian", compartilhado pela revista francesa "Closer", Yunnice Abbas escreve sobre a noite do dia 3 de outubro de 2016, quando a filha de Kris Jenner foi surpreendida por homens armados no hotel que estava hospedada.



Na época, a celebridade foi feita de refém e obrigada a revelar onde havia guardado suas joias. "Nossas duas beldades por muito tempo insistiram teimosamente em ligar para o 911. O número de emergência da polícia dos Estados Unidos. Isso não é muito eficiente quando você está em Paris", disse Abbas.