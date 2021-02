Carros de polícia em frente ao prédio de apartamentos de luxo de Nova York onde foram encontrados os corpos Reprodução/ABC7

Publicado 01/02/2021 14:57

Rio - O ator William Wedell, conhecido por trabalhar com Woody Allen em "Crimes e Pecados" e Nicolas Cage em "Atraídos pelo Destino", foi encontrado morto junto com a mãe, Agnes Wedell, no apartamento de luxo que viviam em Nova York, nos Estados Unidos. As mortes foram noticiadas pelo jornal "New York Post" e "Daily Mail".



De acordo com o "New York Post", as autoridades acreditam que a mãe do ator tenha morrido primeiro, há alguns dias, só depois William faleceu. O último contato do ator com as irmãs aconteceu em janeiro, através de mensagens de texto.