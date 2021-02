Solos Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 17:02 | Atualizado 01/02/2021 17:03

Rio - O Amazon Prime Video anunciou a série "Solos", que conta com elenco de peso como Morgan Freeman, Anne Hathaway e Uzo Aduba. A informação foi revelada nesta segunda-feira, com estreia prevista para o final de 2021.



"Solos" é uma série de drama que explora o significado mais profundo da conexão humana. Com histórias guiadas por personagens únicos, mostrando a perspectiva de cada um. O elenco completo conta com Helen Mirren, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu.



“Estou muito feliz por tornar Solos uma realidade ao lado deste grupo de artistas que admiro profundamente. Criei esta obra com o desejo de capturar histórias sobre conexão, esperança e a busca por aquele zumbido comum de humanidade que nos une a todos. Sou imensamente grato à Jennifer Salke e aos meus incríveis parceiros no Amazon por seu apoio e colaboração inabaláveis neste projeto especial”, disse David Weil, produtor executivo.