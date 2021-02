Klebber Toledo e Camila Queiroz Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 15:21 | Atualizado 02/02/2021 15:24

Rio - A Netflix confirmou que Camila Queiroz e Klebber Toledo vão apresentar "Casamento às Cegas", versão brasileira de um reality show de relacionamentos. O anúncio foi feito pela plataforma de streaming nesta terça-feira.



A escolha do casal tem um motivo: eles se conheceram em frente às câmaras. “Vamos nos emocionar junto com esses solteiros que querem ser amados pelo o que verdadeiramente são. Imagina se entregar e casar com alguém que você nunca viu antes?”, disse Klebber. “As gravações já começaram, pelas mãos da EndemolShine Brasil, e estou acompanhando tudo isso de perto, num ambiente que não deixa dúvidas sobre as conexões afetivas que eles estão construindo”, completou Camila.