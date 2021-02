Zeca e o neto Noah Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 18:40 | Atualizado 02/02/2021 18:40

Zeca Pagodinho surpreendeu os seguidores na tarde desta terça-feira ao publicar uma foto ao lado do neto Noah. Isso porque, na imagem, o cantor aparece vestido com um dos personagens do mangá "Naruto".

"Vovô Naruto! Hoje foi dia de farra com o neto Noah! Zeca se transformou no ninja do mangá, tipo uma história em quadrinhos japonesa! Conexão Xerém - Japão!", escreveu Zeca na legenda.







Os fãs, claro, adoraram a surpresa. "O melhor que nós temos", escreveu uma. "Nem assisti Naruto, mas achei fofo", revelou outra. "Cerveja e jutso", brincou um terceiro.