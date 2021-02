Por iG

Publicado 03/02/2021 15:42 | Atualizado 03/02/2021 15:43

Karol Conká mais uma vez movimentou a internet em conversa no BBB21, no quarto do líder (Nego Di) a cantora falou para Lumena e João sobre Thelma, a vencedora da edição anterior, e criticou a posição que a sister teve na casa.



Em minha vida eu ocupei todos os espaços que desejei ocupar provando para as pessoas que caráter e boa índole não tem cor.

Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência, foi a minha consciência negra de jamais oprimir um dos meus, ao contrário do que tem sido feito. — Thelma (@thelminha) February 3, 2021

"Quem protegeu a Thelma na outra edição foi Manu [Gavassi], Rafa [Kalimann] e ela mesma. Só que ela não conseguiu, sozinha, se proteger. Ela tinha que ter as amigas brancas por ela. Eu não tenho amigas brancas aqui por mim", falou Karol.Thelma publicou respostas aos comentários em seu Twitter. 'Em minha vida eu ocupei todos os espaços que desejei ocupar provando para as pessoas que caráter e boa índole não tem cor', escreveu a médica.Também deu um toque na artista e sugeriu que ela focasse no jogo atual, e não no que já passou. "Quem nasceu pra 21 nunca será 20."