Publicado 03/02/2021 16:06 | Atualizado 03/02/2021 16:07

Nesta quarta-feira, Juliette conversou com Gilberto sobre o clima na casa do "Big Brother Brasil 21" após a noite de eliminação. Logo depois da saída de Kerline, que estava emparedada com Sarah e Rodolffo, a sister resolveu conversar com todos da casa, mas acabou não sendo muito ouvida.

"Eu estou achando isso aqui um circo de horrores, todo mundo achando que está sendo engraçado e todo mundo magoando todo mundo", disse Juliette no quarto Cordel.

Além disso, a advogada também disse que percebe que outros participantes estão imitando ela. "Pode não ser maldade, mas nesse momento é uma maldade, não é do coração da pessoa, eu acredito", desabafou.