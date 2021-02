Juliette reprodução/ TV Globo

Publicado 03/02/2021 19:31 | Atualizado 03/02/2021 19:34

As redes sociais de Juliette, participante do Pipoca do BBB21, subiram de menos de 5 mil seguidores para mais de 3 milhões. Atualmente, a paraibana é a Pipoca com mais seguidores do reality.

Por outro lado, a cantora Karol Conká, com quem Juliette vem tendo desentendimentos desde o primeiro dia no reality, entrou no BBB com 1,7 milhoes de seguidores e está com 1,4, sou seja, recebeu em torno de 300 mil unfollows em dez dias de programa.



