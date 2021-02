Por iG

Publicado 03/02/2021 20:39 | Atualizado 03/02/2021 20:39

A festa da noite desta quarta-feira promete no 'BBB 21'. Karol Conká passou a tarde investindo em Arcrebiano e a insistência da sister acabou lembrando Victor Hugo, que no 'BBB 20' se apaixonou por Guilherme Napolitano e Gabi Martins e seguia o casal por todos os cantos da casa.



A MM Estratégia de Imagem repudia qualquer tipo de comportamento invasivo, que pode ser considerado, inclusive, como assédio moral e sexual! — MM Estratégia de Imagem (@mmestrategia) February 3, 2021

No Twitter, a cena em que Karol se deita no peito de Bil enquanto observa o brother dormir viralizou e foi comparada a uma cena muito parecida protagonizada por VH e Gui na edição passada do 'BBB 20'.Karol Conká não tem agradado aos telespectadores do programa e a equipe de Arcrebiano dá sinais de que não está gostando da aproximação dos dois. Mais cedo, a mãe do instrutor de crossfit fez um post dizendo que estava rezando para o filho se "libertar de pessoas ruins". Depois, o perfil oficial do brother soltou uma nota dizendo repudiar "qualquer tipo de comportamento invasivo, que pode ser considerado, inclusive, como assédio moral e sexual".