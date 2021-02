Projota e Tamy Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 14:52 | Atualizado 04/02/2021 14:54

Na manhã desta quinta-feira, alguns internautas criticaram uma atitude de Projota, no "Big Brother Brasil 21". Isso porque o rapper não quis acordar Lucas Penteado para fazer o Raio-X, levando o humorista a ter uma punição de 500 estalecas.

Em um vídeo, o cantor se nega a acordar Lucas, e acorda outros amigos de dentro do confinamento. A atitude foi mal vista do lado de fora da casa e Tamy Contro, esposa de Projota, saiu em defesa do marido.

"Lucas é uma bomba relógio após beber. Ontem tomou mil punições por beber e importunar o pessoal, falar o que não deve. Aí hoje o Projota não quis dar um toque nele pra ele cumprir com as próprias obrigações e já começou o 'nossa o que custava'. Ah, fala sério", escreveu a atriz.



"Não custa nada também o Lucas ter mais noção. A filha do Projota está aqui fora gente, é só dela que ele tem que cuidar. Lucas já é muito grandinho e tem que ter responsabilidade com as atitudes que tem (tanto na hora de beber como após beber)", argumentou Tamy.