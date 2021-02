Zoe e Sabrina Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 18:03

Sabrina Sato compartilhou fotos de um ensaio diferente que fez com a filha, Zoe, de 2 anos. No Instagram, a apresentadora publicou duas imagens nas quais elas aparecem inspiradas no desenho "Corrida Maluca".

"Eu só posso agradecer por tanto amor", escreveu Sabrina na legenda.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato + (@sabrinasato)

Não é de hoje que Zoe vem se mostrando um pequeno ícone fashion. Recentemente, Sabrina e a filha desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e o que chamou a atenção foi o look da pequena, que usou um vestido com estampa de zebra com chapéu combinando e tênis brancos. Ela ainda esbanjou simpatia ao acenar e mandar beijos para o paparazzi.

Publicidade