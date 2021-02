Por O Dia

Publicado 06/02/2021 21:40 | Atualizado 06/02/2021 21:50

São Paulo - Com a atualização da classificação do Plano São Paulo, o parque temático Hopi Hari, localizado em Vinhedo, no interior do estado, abre neste domingo (7), das 10h30 às 19h30.Durante este fim de semana, o parque anunciou que está com uma promoção especial: ao adquirir o Passaporti, no valor de R$ 99,90, as crianças – com até 12 anos de idade, comprovados mediante apresentação de documento – que acompanham o visitante têm entrada gratuita. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do parque. Se preferir, você comprar pela internet, através do link https://www.hopihari.com.br/temporada/Fim_de_semana_Relampago Por causa da pandemia da Covid-19, o Hopi Hari continua operando com redução de capacidade de público e conforme todos os protocolos de segurança anti-covid-19, disponíveis aqui.Para o público, é exigido o uso de máscaras, aferição de temperatura e o respeito ao distanciamento social, além do uso de álcool em gel, disponibilizado pelo próprio parque, ao entrar e sair das atrações e ao realizar qualquer tipo de transação nas lanchonetes, nos restaurantes e nas lojas.