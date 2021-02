As buscas estão concentradas litoral norte do Rio de Janeiro, nas proximidades do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, local onde eles fizeram o pedido de socorro à Marinha. Foto: Arquivo Pessoal Foto: Redes Sociais.

Publicado 09/02/2021 19:55 | Atualizado 09/02/2021 20:09

Rio - A Marinha do Brasil encontrou, nesta terça-feira, mais um corpo na região onde estão acontecendo as buscas dos tripulantes da lancha "O Maestro", que desapareceu no dia 30 de janeiro. Em nota, a Marinha relatou que um barco pesqueiro avistou o corpo a aproximadamente 35 quilômetros do Farol de Cabo Frio, na Região dos Lagos. O corpo está sendo levado para a Enseada do Forno, em Arraial do Cabo, para ser identificado pela família.

Até o momento, quatro vítimas foram reconhecidas pelos familiares . Guilherme Ambrósio de Oliveira Nascimento, 71 anos, Domingos Salvio Ribeiro de Souza, 58, Ricardo Kirst, 55, e Wilson Martins dos Santos, 57, foram encontrados pela Marinha do Brasil. O último desaparecido é o mestre de máquinas José Cláudio de Sousa Vieira, de 51 anos.

Os cinco amigos, quatro cearenses e um gaúcho, saíram do Rio de Janeiro em direção a Fortaleza , no Ceará. De acordo com familiares de um dos desaparecidos, eles já haviam se queixado de dificuldades para fazerem o retorno por causa de problemas técnicos na lancha. A princípio, apenas um motor, de um total de dois, estaria funcionando. No último contato feito pelos amigos, um deles informou que a maré estava muito alta e o vento bastante forte.

Diante das circunstâncias, o grupo optou por fazer uma parada até Vitória, no Espírito Santo, para reabastecer a lancha. No entanto, o último contato feito por eles, na sexta (29), sinalizou que eles não conseguiram chegar até lá.