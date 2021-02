Karol Conká Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 08/02/2021 19:39 | Atualizado 08/02/2021 19:47

Em conversa com Rodolffo no 'BBB 21', Karol Conká voltou a dizer Arcrebiano correu atrás dela. "Quem veio me procurar foi ele, quem ficava dando em cima de mim era ele", disse, ainda afirmando que ele queria ter algo a mais fora da casa com ela.

"Eu ficava resistindo, aí chegou um momento que eu fui. Daí eu falei: 'O que acontece no 'BBB' fica no 'BBB''. E ele: 'Não, não', dando a entender que queria algo a mais fora daqui. Karol ainda tentou justificar o ciúme que sentiu de Bil: "Só que eu tenho dificuldade de me apaixonar pelas pessoas, eu não me apaixonei por ele. O ciúme que eu senti é justamente por tentar controlar uma situação e não conseguir".



Ainda nesta segunda, a rapper continuou falando sobre Arcrebiano e disse que o brother beija mal. "Beijo ruim, a língua parece uma lixa. Parecia que eu tava beijando um gato", disse ela, que ainda prometeu que vai falar isso na cara do instrutor de crossfit no Jogo da Discórdia que acontece hoje à noite.