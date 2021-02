Marília Mendonça e Lucas Penteado Reprodução

Publicado 09/02/2021 15:28 | Atualizado 09/02/2021 15:29

Dentro da casa do "Big Brother Brasil", Lucas Penteado ganhou o apoio de diversos famosos que assistem ao reality. Uma delas, Marília Mendonça fez questão de fazer uma chamada de vídeo com o humorista após a desistência dele de continuar no programa, no último sábado.

Nesta terça-feira, a cantora compartilhou nas redes sociais a novidade. "Ai gente, acabei de falar com o Lucas via Facetime... maior sorrisão! Que legal!", escreveu a cantora no Twitter.

aiiii gente, acabei de falar com o Lucas via facetime... mó sorrisão! que legal!!!!! — marilia TROCA DE CALCADA (@MariliaMReal) February 9, 2021

Lucas respondeu ao tweet agradecendo ao carinho da cantora. "Que felicidade! Tamo junto, rainha", escreveu.