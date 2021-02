Camilla de Lucas discutiu feio com Karol Conká na tarde de sábado (20): "Não sou idiota" Reprodução

Publicado 21/02/2021 11:57 | Atualizado 21/02/2021 12:05

Rio - "Você não queria me conhecer? Agora, você vai me conhecer. Prazer, Camilla de Lucas", disse a influenciadora no primeiro fim de semana do BBB 21. Quase um mês depois, MC WC e MC Dog Dog lançam a música inspirada na frase da sister, coincidindo com um momento em que Camilla discute com Karol Conká e pronto: um hit é um hit!

A música foi lançada pelos MCs na última sexta-feira (19), mas foi repostada pelos administradores da conta de Camilla no Twitter durante a briga com Karol, na tarde deste sábado (20). Além do vídeo com 1 milhão de visualizações no Instagram, o tweet já tem mais 11 mil curtidas.