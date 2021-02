Karol Conká e Camilla de Lucas Reprodução

20/02/2021

O clima está quente na tarde deste sábado (20) na casa do ‘BBB 21’. Depois da discussão entre Gilberto, Arthur e Karol Conká, rolou outro bate-boca feio envolvendo Camilla de Lucas e cantora do sucesso ‘Tombei’. A influenciadora de Nova Iguaçu não gostei de ter seu nome envolvido em confusão envolvendo lados da casa.

"Você está usando o meu nome para vir aqui e afirmar que eu estou do lado de lá para naturalmente o Caio achar que eu estou contra a ele. Para naturalmente o Rodolffo, Projota e Pocah acharem". Karol nega, mas Camilla não perdoa;



"Karol, você planta sua semente". Em seguida, completa: "Eu me pronunciei porque não sou igual o pessoal aqui que fica: 'Ai, a Karol falou isso'. Eu venho aqui e falo mesmo". Karol Conká rebate: "Fala, vai, é isso que você queria". A discussão continua.



"A partir do momento que você usa o meu nome, você vai me ouvir falar. Você quer jogar uma pessoa contra a outra, só que eu sou Camilla de Lucas, não sou idiota. Você pode ser a Karol Conká 'braba' lá fora, mas tem outra 'braba' aqui dentro também”



"Querida, você quer competir com a pessoa errada. Você não aguenta o rajado", provocou a cantora. "Eu acho que é você que não aguenta o rajado, aqui nessa casa tem câmera que filma tudo", disse a influenciadora.