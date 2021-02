Caio Afiuna Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 16:48 | Atualizado 09/02/2021 16:50

A equipe que cuida das redes de Caio, do "Big Brother Brasil" falou sobre uma polêmica história contada pelo brother nesta terça-feira. Em uma conversa na casa, Caio disse que já pôs um ovo fervendo na boca de um cachorro e gerou revolta nas redes sociais . No Instagram, a assessoria explicou que não existe declaração de maus-tratos.

"De forma isolada, as interpretações ferem a conduta e o caráter do Caio e ficamos tristes com a proporção que isso ganhou, já que se trata de uma notícia intencionalmente editada", escreveu a equipe do fazendeiro. "As conversas e julgamentos publicados nesta terça-feira, 9, são inverdades e esperamos que o vídeo completo esclareça essa situação", diz a nota.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Afiune (@afiune_caio)

Depois, a assessoria de Caio publicou o vídeo na íntegra: "Tô brincando, isso aí eu nunca tive coragem de fazer não. Mas eu já quebrei um ovo, já passei na cara do cachorro, pra ver se o cheiro podia dar nojo nele, sabe".