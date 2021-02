Caio Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 14:55 | Atualizado 09/02/2021 14:57

Na tarde desta terça-feira, Caio fez uma revelação polêmica para os brothers. Em uma conversa com Sarah e Rodolffo sobre cachorros, o ex de Rafa Kalimann comentou quando os animais gostam de comer ovo, ao que Caio respondeu com uma frase que deu o que falar.

"Tudo o que você imagina de trem que eu fiz para ele largar essa mania aí, eu já fiz. Já esquentei ovo, fervendo e pus na boca do cachorro e fechei", contou.

A frase gerou revolta nas redes sociais. Luisa Mell, inclusive, publicou um texto revoltada no Instagram.

"Essa é a chocante declaração do participante Caio do BB21. É nojento ver como a violência contra vulneráveis é naturalizada e vira piada na boca das pessoas. Se ele queria aparecer, então aí está: crueldade contra animais é prática vedada pela constituição, logo, crime. Eu fiquei sabendo desta conversa, pois dezenas de pessoas me marcaram em posts com este trecho. Vi comentários tentando defende-lo, onde diziam que isto é normal no interior. Outros comentários diziam que ele estava brincando e tal. Vamos lá: crueldade contra cães n é normal, nem nunca será. Independente do motivo. É CRIME", escreveu.

