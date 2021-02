Lucas Penteado no 'Encontro' Reprodução

Publicado 09/02/2021 11:11 | Atualizado 09/02/2021 11:21

Lucas Penteado é o convidado desta terça-feira (9) do 'Encontro com Fátima Bernardes'. No bate papo com a apresentadora, Lucas falou que está disposto a esperar o participante Gil, que protagonizou com ele o primeiro beijo gay da história do reality, aqui do lado de fora, e também abordou um pouco sobre sua decepção com a participante Lumena, que não o acolheu no momento em que ele mais precisou: quando se assumiu bissexual em rede nacional.

"A não aceitação de um eu que não era público aqui do lado de fora, a não aceitação de uma semelhante foi algo avassalador e pra mim, foi um ponto final. Eu já havia pensado, sim, em sair. Já havia sentido uma energia ruim. Então esse momento pra mim foi crucial, onde tinha uma voz que me dizia, sai, fica forte e o que você tiver que enfrentar, enfrenta agora. Não espera mais nada. Esse prêmio é maravilhoso, mas se for pra jogar da forma que eu vi algumas pessoas jogando, fazendo jogo sujo... Não vou citar nomes, eu não vou atacar pessoas, porque eu prego o amor", disse o humorista.

Sobre o fato de Lumena ter criticado o beijo de Lucas em Gil, o ex-participante do reality disse que não esperava a reação da sister e revelou que queria apenas um conselho de quem já é bem resolvida com sua homosexualidade. "Houve um julgamento ali da parte dela, não sei o por que desse julgamento e imagino que quando ela sair ela vá conversar comigo. Compreendo o que aconteceu ali e o conselho que eu ia pedir era: 'o que eu faço quando eu sair daqui? O que você faz pra ser tão corajosa? Você é uma mulher preta, de quebrada, assumida (homossexual), que entrou no Big Brother Brasil sendo essa mina'. Esse era o conselho que eu queria, sobre onde eu encontrava essa coragem pra encarar essa realidade", revela.

Ao ser questionado se entrou disposto a assumir sua bissexualidade publicamente, Lucas diz que já havia deixado sua família ciente de que ele seria ele mesmo no programa: "A minha vida pessoal não era pública. No momento que eu aceitei participar do BBB, eu conversei com a minha família e falei que eu seria eu. Muitas pessoas ao meu redor já conhecem o Lucas que o Brasil todo agora conhece".

Lucas também disse por que pra ele não valia mais à pena estar na disputa por R$ 1,5 milhão. "Saí porque o jogo que estava sendo praticado era sujo e da forma que estava sendo levado não cabia com o meu caráter e eu não queria sair de lá e ver a minha mãe mal aqui do lado de fora. Eu pensei: até que ponto vale a perda da minha sanidade mental ou da minha paz de espírito pra tentar ganhar R$ 1,5 milhão?"