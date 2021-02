Projota reprodução de vídeo

Publicado 09/02/2021 12:42 | Atualizado 09/02/2021 12:52

Rio - Os ânimos estão exaltados entre os participantes do "BBB" e também parecem estar indo de mal a pior entre seus familiares. Na segunda-feira, durante o "Jogo da Discórdia", Projota foi extremamente mal educado com Arcrebiano. O cantor deveria escolher pessoas que considera "influenciadores" e "influenciáveis" e colocar a foto do participante em um quadro.

Após um discurso inflamado, Projota disse que Arcrebiano era influenciável e não colocou a foto de Arcrebiano no quadro. O rapper simplesmente jogou a figurinha do colega no chão. Carla Diaz, que era a próxima a participar da brincadeira, teve que pegar a foto do chão.

Devido a tal atitude, a equipe de Projota pediu o telefone da mãe de Arcrebiano no Twitter. Os administradores de Arcrebiano, então, pediram que deixassem a mãe do goiano em paz. "Aguém manda o contato da mãe do Bil", pediu o perfil de Projota. "Deixa ela em paz", respondeu o perfil de Arcrebiano.

