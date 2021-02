Gabriela Prioli Reprodução Internet

Gabriela Prioli participou do vídeo do canal "Téte à Teo" e fez algumas revelações polêmicas. A apresentadora da CNN compartilhou detalhes de como foi a primeira vez e ainda respondeu se aceitaria ou não posar nua.

Sobre posar nua, Gabriela disse que gostaria de fazer umas fotos, mas sem publicá-las."Acho que eu não conseguiria [posar nua para uma revista], certeza não tenho de nada. Acho lindo, gostaria de fazer algumas fotos, mas não sei se teria coragem de publicar", disse.



Já sobre as primeiras vezes, Gabriela disse que fez tudo em seu tempo, mas que foi zoada na época. "Meu primeiro beijo foi aos 14. A virgindade eu perdi com 18, com meu namorado da época", disse ela. "É.. foi ok.Eu fiz as coisas muito no meu tempo, mas eu sempre fui muito zoada por ser 'tardia'. Eu queria fazer as coisas quando me sentisse confortável", explicou.