Ivete Sangalo e Claudia Leitte apresentam live carnavalesca juntas Divulgação

Por Filipe Pavão*

Publicado 13/02/2021 07:00

Rio - Ivete Sangalo e Claudia Leitte são duas das principais vozes da música brasileira e, pela primeira vez, vão fazer juntas um show inteiro para a alegria dos fãs. E o melhor: em clima de Carnaval! Neste sábado, a dupla sobe ao palco para apresentar a live “O Trio: Ivete, Claudia e Você”, às 17h30, direto de Salvador, na tela do Multishow e nos canais do YouTube das artistas. Se depender delas, a animação tão típica de fevereiro está garantida e a segurança sanitária do público também.

"Sempre nos encontramos em várias situações. Mas, até então, não cantamos juntas... Só no meu DVD e em um show em Recife, com Claudia grávida. Até que veio a ideia da live, com o Carnaval em fevereiro chegando. E, como temos essa responsabilidade, de respeitar os nossos fãs, nosso público e essa data, que são cinco dias que sempre tivemos direito de viver e de se jogar, veio a ideia da live", conta Ivete.

“A gente leva a música, a nossa alegria junto com a alegria do povo. Esse é o trio”, explica Claudia Leitte sobre o nome do show, no qual elas prometem “enfiar o pé na jaca” como garante a cantora: “A gente queria se divertir também. O que preparamos vai fazer vocês ficarem felizes demais. Vai ser marreta, vai ser ‘pau no olho’”.

Se a indústria da música cria algum tipo de rivalidade entre as duas estrelas, a naturalidade e a reciprocidade que uma possui com o trabalho da outra acaba com qualquer teoria do tipo. Elas revelam que o clima dos ensaios é o melhor possível e que elas chegam a se emocionar ao cantar algumas canções. Na live, inclusive, elas vão combinar o figurino e vão estar juntas o tempo todo.

“Há um desejo de não fazer nada separado. A pandemia já nos separou tanto... É para o bem nosso e de quem vai assistir, seja aquele folião já frequente, seja aquele que gosta de mim, da Claudia ou das duas. Estamos precisando do aconchego, ligar a TV e ver algo que não remeta ao medo e à ansiedade”, diz Ivete.

E não vai ser por pouco tempo. As cantoras prometem cerca de 3 horas e 15 minutos de muita folia para fazer justiça a quem ama acompanhar os trios em Salvador. Quanto ao repertório, elas fazem mistério porque querem surpreender o público, mas revelam que vão acertar na memória afetiva dos fãs e cantar sucessos que permeiam a carreira das duas, além de clássicos do Carnaval.

"A gente está fazendo uma seleção para ver se mantém toda essa memória do Carnaval e sem tirar músicas do repertório. Não é um projeto como um negócio, é um projeto da vida da gente", destaca Ivete.

Responsabilidade

Conscientes do papel que desempenham como artistas que arrastam multidões pelo país inteiro, em especial, no período de Carnaval, Ivete e Claudia ainda fazem um alerta sobre a necessidade de curtir o Carnaval com consciência neste ano, tendo em vista os atuais números da pandemia.

“Eu me preparei psicologicamente, mas meu coração ficou triste porque a gente espera pelo Carnaval como a criança espera o Papai Noel no Natal”, diz Claudia, que ainda fala sobre a responsabilidade de “conduzir a galera”: “A gente tem uma responsabilidade não só pelo show, pela nossa carreira, mas de ver as pessoas felizes e seguras”.

“A tristeza não é só nossa, mas é de todo mundo que gosta de Carnaval. É uma festa que promove aglomeração e encontros inesquecíveis. Por isso, para o bem da própria festa, o recolhimento e a consciência de que nós devemos voltar a essas atividades de entretenimento a partir da vacina, na minha visão, é uma forma consciente de lidar com essa responsabilidade”, completa Ivete.

E depois?

Ivete abre o jogo sobre a pergunta que os fãs mais querem ouvir uma resposta: existe a possibilidade de uma turnê em conjunto? Veveta conta que Claudinha, durante os ensaios, já sugeriu que as duas saíssem em turnê após o período de pandemia. É um plano que pode acontecer de verdade.

“Claudia conversou comigo sobre essa possibilidade. Eu estou tão envolvida com a live ser no Carnaval que nem tinha me tocado sobre isso, mas existe, sim, a possibilidade grande de virar um projeto com um número de shows em determinados lugares. E tem tudo para dar certo”, diz Ivete, que ainda revela que uma música inédita pode ser apresentada no show online. Sem dúvidas, para os fãs, quanto mais Ivete e Claudia juntas, melhor!

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa