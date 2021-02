Bil Araújo Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 18:11 | Atualizado 10/02/2021 18:25

Rio - O último eliminado do "Big Brother Brasil" está dando o que falar. Arcrebiano, conhecido como Bil Araújo, deixou o reality na noite desta terça-feira e já usou as redes sociais para mandar uma "mensagem subliminar".

O ex-participante postou uma foto de camisa vermelha e usando um óculos Juliet, alguns internautas apontaram que se trata de uma indireta para Juliette Freire, que continua na casa. O perfil da sister respondeu a postagem dizendo: "Eita Bil, eita Bil".

Publicidade

fotogaleria

Antes da noite da eliminação, Bil e Juliette passaram o dia juntos, o que levou o público a cogitar um romance entre os participantes. Em entrevista ao "GShow" após sair do programa, Bil disse que dentro da casa nunca cogitou se envolver com Juliette e comentou uma possível reação de Karol Conká. "Eu não queria, ela que queria fazer um casal fake comigo. Nossa, se eu fizesse isso lá dentro... (beijar Juliette). Ia dar um barraco, porque Karol é estourada, Juliette também", disse. Novamente questionado sobre um romance fora do reality, ele disse: "Aqui fora é outra coisa, aí a gente vê".