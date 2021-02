Idoso pede telefone do Datena ao vivo na Globo Reprodução/TV Globo

Por iG

Publicado 10/02/2021 19:17 | Atualizado 10/02/2021 19:18

Televisão ao vivo é sempre uma chance de rolar alguma gafe. A equipe do "Bom Dia SP" já deve estar até acostumada com isso, pois vira e mexe acontece algo, como da vez em que uma mulher invadiu uma reportagem . Na manhã desta quarta-feira (10), o repórter Guilherme Pimentel viveu uma saia justa no telejornal ao entrevistar um idoso que pediu o telefone do Datena ao vivo.

O jornalista estava em São Mateus, zona leste de São Paulo, para falar sobre o transporte público no local. Ele entrevistou um idoso chamado Francisco e depois seguiu com a reportagem, mas o senhor interrompeu o repórter. "Você tem o telefone do Datena?", ele perguntou.

Publicidade

Pimentel começou a rir sem graça e disse que depois conversaria com Francisco. "Depois eu falo com o senhor. Só um minuto, Seu Francisco", o jornalista respondeu. Após isso, Rodrigo Bocardi falou do estúdio que o jornalista poderia passar o número dele para o entrevistado.

"Valeu, Gui Pimentel. Seguinte, o meu número de telefone você tem, pode passar para o senhor Francisco que eu vou falar com ele. Pode passar aquele que você fala comigo", falou o âncora do "Bom Dia SP".



Publicidade